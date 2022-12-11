У короткій сукні-сорочці і з трояндою: стильна учасниця "Холостяка-12" за руку позувала з головним героєм проєкту

Вікторія Варлей сфотографувалася з холостяком під час церемонії троянд.

Відбувся сьомий випуск романтичного реалітішоу "Холостяк-12", який відзняли ще до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Одна із учасниць проєкту – 37-річна акторка Вікторія Варлей – опублікувала в Instagram знімки свого ефектного образу на церемонії троянд. На першому фото вона зображена з іншими дівчатами із шоу.

Віка постала у короткій білій сукні-сорочці з таким самим широким поясом на талії. Вбрання вона скомбінувала з високими коричневими ботфортами. Лук жінка доповнила хусткою з принтом, зверху якої одягла білий козирок, з-під якого визирало хвилясте укладання. Насичений макіяж завершив аутфіт Варлей.

Аліна, Віка і Саша/Instagram Вікторії Варлей

Інша учасниця реалітішоу Аліна була одягнена у бежево-коричневу сукню з принтом та рюшами, а Олександра – у сукню у світло-бежеву зефірну сукню з оголеними плечами і пікантним декольте.

Вікторія також показала цікаві світлини з головним героєм проєкту "Холостяк" – Алексом Топольським. Позували вони, тримаючись за руки. Знімки були зроблені на індивідуальному спілкуванні Віки і Алекса під час церемонії троянд.

Віка та Алекс/Instagram Вікторії Варлей

"На останній фотографії @alex_topolsky як ні в чому не бувало з обличчям "я з мамою перед шкільними зборами", - жартома підписала фото Вікторія.

Віка та Алекс/Instagram Вікторії Варлей

Нагадаємо, у сьомому випуску шоу одна із учасниць сама проявила бажання залишити проєкт. Головний герой Алекс Топольський був здивований рішенням дівчини. Він відпустив її додому.

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