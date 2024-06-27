У короткій сукні з квітковими аплікаціями і на шпильках: струнка Стелла Максвелл на Тижні моди у Парижі

34-річна топмодель та екс"ангел" Victoria's Secret мала чудовий вигляд на модній події.
Стелла Максвелл відвідала показ Viktor & Rolf Haute Couture осінь/зима 2024-2025, який відбувся у межах Паризького тижня моди.
Модель з'явилася там в екстравагантній короткій чорній сукні з блискітками, з-під якої визирала бежева підспідниця, і топом, розшитим чорними квітковими аплікаціями. Зверху вбрання мало чорні надплічники з бежевою тканиною. Взута вона була у чорні лаковані туфлі на шпильках.
Стелла зібрала волосся у високий пучок, зробила макіяж із помадою шоколадного відтінку і прикрасила вуха лаконічними золотими сережками.
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