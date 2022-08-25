У короткій сукні з принтом: Демі Роуз похизувалася звабливим декольте

Демі Роуз опублікувала в Instagram світлини зі своїм новим звабливим аутфітом. Красуня сфотографувалася біля дверей у короткій сукні з принтом і оголеними плечами.

Демі похизувалася своїм пишним і сексуальним бюстом.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Лук вона доповнила блакитними босоніжками. Модель розпустила волосся і зробила макіяж у бежево-коричневих відтінках.

Раніше Роуз продемонструвала пишне декольте у в'язаному ліфі.

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

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