У короткій сукні з принтом: Демі Роуз похизувалася звабливим декольте

Британська модель продовжує ділитися з підписниками своїми пікантними знімками.
Демі Роуз опублікувала в Instagram світлини зі своїм новим звабливим аутфітом. Красуня сфотографувалася біля дверей у короткій сукні з принтом і оголеними плечами.
Демі похизувалася своїм пишним і сексуальним бюстом.
Лук вона доповнила блакитними босоніжками. Модель розпустила волосся і зробила макіяж у бежево-коричневих відтінках.
Раніше Роуз продемонструвала пишне декольте у в'язаному ліфі.
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