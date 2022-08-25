Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У короткій сукні з принтом: Демі Роуз похизувалася звабливим декольте

У короткій сукні з принтом: Демі Роуз похизувалася звабливим декольте

Дата публікації
Перегляди
2502
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У короткій сукні з принтом: Демі Роуз похизувалася звабливим декольте

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Британська модель продовжує ділитися з підписниками своїми пікантними знімками.

Демі Роуз опублікувала в Instagram світлини зі своїм новим звабливим аутфітом. Красуня сфотографувалася біля дверей у короткій сукні з принтом і оголеними плечами.

Демі похизувалася своїм пишним і сексуальним бюстом.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Лук вона доповнила блакитними босоніжками. Модель розпустила волосся і зробила макіяж у бежево-коричневих відтінках.

Раніше Роуз продемонструвала пишне декольте у в'язаному ліфі.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація