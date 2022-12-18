У короткій сукні-жакеті: Кейт Гадсон на фотосесії на честь виходу фільму за її участю

Акторка Кейт Гадсон відвідала фотосесію в Лондоні, яка була присвячена виходу фільму "Ножі наголо: Скляна цибуля". Картина стала продовженням гучного комедійного детективу "Дістати ножі" з Деніелом Крейгом у головній ролі, що вийшов ще 2019 року.

Кейт Гадсон / Фото: Associated Press

На заході Кейт з'явилася у короткій сукні-жакеті від бренду Valentino з колекції весна-літо 2023 року.

Вбрання було виконане у красивому бежевому відтінку, у фасоні оверсайз і мало обробку зі страусового пір'я спереду. Сукню-жакет акторка доповнила коричневими чоботями на підборах та укладанням. Макіяж візажисти їй зробили досить лаконічний та без яскравих акцентів.

Кейт Гадсон / Фото: Associated Press

У цій частині фільму Кейт зіграє – Берді Джей – колишню супермодель, а нині модельєрку. Дія картини відбуватиметься на приватному острові у Греції – Скляній цибулі, де стається загадкове вбивство. Розгадувати, хто вбивця, знову буде детектив Бен Бланк, у виконанні Крейга.

В обмежений прокат фільм вийшов ще 23 листопада, але для широкої аудиторії буде доступний Netflix від 23 грудня.

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