У короткій сукні-жакеті з ефектним декольте: "Русалонька" Голлі Бейлі з'явилася на заході

23-річна акторка та співачка Голлі Бейлі, яка нещодавно з'явилася у римейку дитячої казки Disney "Русалонька" і виконала головну роль, відвідала гламурний захід у Нью-Йорку. Зірка прийшла на захід бренду Pandora.

На молодій акторці була чорна коротка сукня-жакет від бренду Zimmermann, яку бренд представив у круїзній колекції 2024 року. Вбрання Голлі носила на голе тіло, поєднавши з босоніжками на високих підборах і з ремінцями.

Також вона зробила під цей образ яскравий макіяж із червоною помадою, зачіску з довгими кісками, які зібрала у високий хвіст, а також одягла кілька лаконічних прикрас: ланцюжки з невеликими діамантами та сережки. Манікюр Голлі поєднувався із кольором її помади, оскільки теж був червоним.

Голлі Бейлі / Фото: Getty Images

Також цей захід відвідала актойка й модель Памела Андерсон в елегантному світлому луку та модель Джулія Фокс, яка прийшла у вбранні розшитому справжнім годинником.

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