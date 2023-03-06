У короткому пальті і з улюбленим клатчем: Вікторію Бекхем заскочили в Парижі

Дизайнерка Вікторія Бекхем все ще проводить час у Парижі.

Минулого тижня на Паризькому тижні моди модельєрка презентувала свою нову колекцію сезону осінь-зима 2023-2024. Після цього її кілька разів фотографували із сім'єю біля готелю, де вони зупинилися.

Вчора Вікторію знову сфотографували на виході з готелю, але вже саму. Одягнена 48-річна дизайнерка була в сіре коротке пальто, чорні легінси, які були з'єднані з гостроносим взуттям на шпильці, а в руці Вікторія несла чорний клатч із власної колекції.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

У дизайнерки було розпущене волосся, на обличчі за традицією були великі сонцезахисні окуляри з чорним склом, манікюр вона зробила нюдовий, а на пальці у неї виблискувала каблучка з великим діамантом.

Днем раніше Вікторія за руку з чоловіком Девідом Бекхемом і одягнена в оливкові штани-кльоші та в бузковий светр прямувала на шопінг до магазину Sephora. Разом із ними були й інші члени їхньої родини – дочка Гарпер, молодший син Круз та старший Бруклін разом із дружиною Ніколою Пельтц.

Вікторія Бекхем із чоловіком Девідом та родиною / Фото: Getty Images

Читайте також: