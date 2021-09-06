У короткому ромпері та чоботях-панчохах: 50-річна Шарлотта Генсбур здивувала вибором аутфіту для червоної доріжки

Цього року Венеційський кінофестиваль дивує не тільки прем'єрними показами фільмів.
Зірки традиційно роблять все, щоб не залишитися непоміченими на публіці і вибирають для своїх виходів на доріжку різні, зокрема і вельми провокаційні образи.
Англо-французька акторка, співачка і дочка Джейн Біркін і поета, співака і композитора Сержа Генсбура — Шарлотта — вийшла на доріжку в ультракороткому міні. Акторка одягла чорний помпер з тонким ремінцем на талії і відкритими плечима і підібрала до нього посипані стразами чоботи-панчохи.
Вона недбало розпустила темне волосся, в руках тримала маленьку сумку і позуючи, трохи горбилась, нібито їй було не дуже комфортно в такому вбранні. 50-річна Генсбур відвідала показ фільму Мішеля Франка "Захід" у якому зіграла головну роль.
На фотоколі фільму акторка з'явилася в костюмі з деніму і білому топі, з-під якого виднівся бюстгальтер. А взута була в чорні шкіряні черевики на підборах.
А ось бельгійська акторка Саломе Девальс вирішила вийти на доріжку в сукні з прозорим верхом, наклеївши на соски спеціальні накладки. Перед камерами фотографів дівчина мала досить впевнений вигляд.
Читайте також: Всі новини про Венеційський кінофестиваль