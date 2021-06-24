У короткому сарафані і джинсовій куртці: переможниця "Холостяка-10" покаталася на яхті

У короткому сарафані і джинсовій куртці: переможниця "Холостяка-10" покаталася на яхті

Дівчина відлетіла на відпочинок в свій день народження.

Переможниці шоу "Холостяк-10" — гімнастці Даші Ульянової — 21 липня виповнилося 25 років. Відзначати ювілей дівчина відправилася до Стамбулу, фотографії зі святкування дівчина показувала в Instagram.

Даша Ульянова / Instagram Даші Ульянової

Даша Ульянова / Instagram Даші Ульянової

У Стамбулі Даша ще встигла покататися на яхті по Босфору. Для морської прогулянки дівчина вибрала зручний спосіб: вона одягла білий мереживний мінісарафан, джинсову куртку з нашивкою у вигляді якоря на рукаві і кросівки. Волосся Ульянова заплела в косу, а очі сховала за сонцезахисними окулярами.

Даша Ульянова / Instagram Даші Ульянової

Даша Ульянова / Instagram Даші Ульянової

"Ранок на Босфорі", — лаконічно написала під фото Даша. Фоловерів, як завжди, засипали дівчину компліментами.

Даша Ульянова / Instagram Даші Ульянової

Нагадаємо, раніше Даша Ульянова демонструвала сексуальний лук в міні і улюблених босоніжках на шпильках від Saint Laurent. Красуня показала на камеру свої стрункі ноги.

Даша Ульянова / Instagram Даші Ульянової

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