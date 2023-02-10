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У короткому светрі та дірявих штанях: Джей Ло сходила на тренування

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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198
Час на прочитання
1 хв
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У короткому светрі та дірявих штанях: Джей Ло сходила на тренування

Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Співачка та акторка Дженніфер Лопес продовжує регулярно навідуватись до спортзалу, адже для того, щоб мати гарний вигляд, треба багато тренуватися.

Уже не вперше цього тижня Лопес потрапляє під приціл фотографів у Лос-Анджелесі йдучи на тренування.

53-річна Джей Ло вийшла в білому короткому светрі з високою горловиною і широкими рукавами, поєднуючи його з білими рваними штанами, під якими виднілося щось на зразок чорної стягувальної білизни. Взута Дженніфер була в чорні кросівки, а в руці у неї була чорна сумка Birkin від Hermes.

Дженніфер Лопес / © Getty Images
Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Її волосся було зібране в недбалий пучок, а обличчя, здавалося, було вкрите легким шаром макіяжу. На обличчі були великі окуляри від сонця, а у вухах сережки з діамантами. Минулого виходу Дженніфер була помічена з одним зламаним нігтем, коли її сфотографували дорогою до студії, а сьогодні вона ховала нігті, щоб їх не фотографували.

Дженніфер Лопес / © Getty Images
Дженніфер Лопес / Фото: Getty Images

Нагадаємо, Лопес та її чоловік Бен Аффлек потрапили в незручну ситуацію, коли між подружжям відбулася не дуже приємна розмова під час світського заходу, і це потрапило до об'єктивів відеокамер.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / © Getty Images
Дженніфер Лопес та Бен Аффлек / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
198
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