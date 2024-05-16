У короткому топі та джинсах: Гейлі Бібер засвітила вагітний живіт

Дівчина не стала довго приховувати свою першу вагітність.
27-річна американська модель, засновниця бренду косметики Rhode, дружина Джастіна Бібера – Гейлі Бібер – нещодавно оголосила, що стане вперше мамою. Тоді вона показала серію знімків, на яких вона була знята в довгій мереживній сукні від Saint Laurent.
Однак дівчина не стала довго тягнути інтригу і опублікувала у своєму Instagram фотографії, зроблені за кілька останніх тижнів, на яких засвітила свій вагітний живіт.
Гейлі позувала в рожевому топі-метелику та джинсах з низькою посадкою, а також з підгорнутою футболкою.
Зазначимо, Джастін та Гейлі одружилися у вересні 2018 року, дитина стане первістком як для співака, так і для моделі.
Нагадаємо, раніше Гейлі Бібер засвітила фігуру в мереживній білизні для наречених. Вона з'явилася у промокампанії бренду Victoria's Secret.
Читайте також:
- У масках і з аквалангами: Кендіс Свейнпоул і Гейлі Бібер похизувалися фігурами в купальниках
- Позувала на яхті: Гейлі Бібер у стильному бікіні похизувалася сексуальними сідницями
- Підсумки року: 12 знаменитостей, які одягали вбрання від українських брендів 2023-го
- Вся в трендах: Гейлі Бібер під прицілом папараці в оверсайз-пальто та шортах