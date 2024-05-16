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У короткому топі та джинсах: Гейлі Бібер засвітила вагітний живіт

У короткому топі та джинсах: Гейлі Бібер засвітила вагітний живіт

Фото: Instagram Гейлі Бібер

Дівчина не стала довго приховувати свою першу вагітність.

27-річна американська модель, засновниця бренду косметики Rhode, дружина Джастіна Бібера – Гейлі Бібер – нещодавно оголосила, що стане вперше мамою. Тоді вона показала серію знімків, на яких вона була знята в довгій мереживній сукні від Saint Laurent.

© Instagram Гейлі Бібер
Фото: Instagram Гейлі Бібер

Однак дівчина не стала довго тягнути інтригу і опублікувала у своєму Instagram фотографії, зроблені за кілька останніх тижнів, на яких засвітила свій вагітний живіт.

Гейлі позувала в рожевому топі-метелику та джинсах з низькою посадкою, а також з підгорнутою футболкою.

© Instagram Гейлі Бібер
Фото: Instagram Гейлі Бібер
© Instagram Гейлі Бібер
Фото: Instagram Гейлі Бібер

Зазначимо, Джастін та Гейлі одружилися у вересні 2018 року, дитина стане первістком як для співака, так і для моделі.

© Instagram Гейлі Бібер
Фото: Instagram Гейлі Бібер

Нагадаємо, раніше Гейлі Бібер засвітила фігуру в мереживній білизні для наречених. Вона з'явилася у промокампанії бренду Victoria's Secret.

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