У короткому вбранні: 77-річна Катрін Деньов оголила ноги до середини стегна на Паризькому тижні моди

У короткому вбранні: 77-річна Катрін Деньов оголила ноги до середини стегна на Паризькому тижні моди

Акторка у стильному аутфіті відвідала фешншоу Louis Vuitton.

Вчора, 5 жовтня, відбувся показ колекції весна-літо 2022 Louis Vuitton. Креативний директор Модного дому — Ніколя Жеск'єр, обрав для свого шоу культове місце у столиці — Лувр.

Фешншоу відвідала Катрін Деньов. На акторці була коротка чорна сукня, зверху якої вона одягла чорно-біле пальто з принтом і шкіряними манжетами.

Катрін Деньов / Getty Images

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Довжина вбрання дозволила їй продемонструвати свої стрункі ноги. Лук Катрін доповнила білими слінгбеками з металевим логотипом Louis Vuitton.

Катрін Деньов / Associated Press

Деньов зробила собі об'ємне укладання назад, у макіяжі акцент був на смокі-айс, а вуха прикрасила сережками-цвяшками. У свої 77 років Катрін має чудовий вигляд.

Акторка сиділа у першому ряду поруч з молодими колегами - Аною де Армас і Алісією Вікандер. Всі троє виставили на камеру свої ноги. Деньов не соромилася оголити ногу до середини стегна. Красуня ж!

Ана де Армас, Алісія Вікандер і Катрин Деньов / Associated Press

Нагадаємо, на фотоколі у Каннах акторка з'явилася у чорній сорочці, класичних штанях зі стрілками, які поєднала зі шкіряними ляпанцями на платформі і леопардовою сумкою на короткій ручці.

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