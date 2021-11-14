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У короткому золотому смокінгу: розкішна Голлі Беррі на прем'єрі фільму

У короткому золотому смокінгу: розкішна Голлі Беррі на прем'єрі фільму

Голлі Беррі / Getty Images

55-річна акторка Голлі Беррі відвідала показ фільму Netflix "Bruised".

Картину показали на фестивалі AFI Fest 2021 у Голлівуді. У фільмі Беррі дебютує як режисерка, а також грає головну роль.

Це захоплююча спортивна драма. Вона розповість глядачеві про бійця ММА, який знаходить сміливість протистояти своїм демонам, коли син, якого вона покинула в дитинстві, несподівано повертається в її життя.

Голлі Беррі / © Getty Images
Голлі Беррі / Getty Images

Голлі Беррі мала розкішний вигляд на доріжці. Акторка одягла блискучий золотистий костюм, що складався з кроптопа з прозорою вставкою, штанів та короткого жакета-смокінгу у поєднанні із взуттям в тон. Її волосся було зібране шпилькою в трохи недбалу зачіску, у вухах виблискували сережки з камінням, а на обличчі був макіяж з акцентом на очі. Світлий манікюр та кілька перснів на пальцях завершували образ акторки.

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