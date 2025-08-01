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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
226
Час на прочитання
1 хв

У коротких шортах і з великою орхідеєю: папараці заскочили кохану Паттінсона – Сьюкі Вотергаус – під час шопінгу

33-річна модель і акторка у повсякденному зручному одязі сходила купити квітку.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Сьюкі Вотергаус

Сьюкі Вотергаус / © Getty Images

Сьюкі Вотергаус потрапила до об’єктивів папараці під час шопінгу — вона купила велику білу орхідею у вазоні.

Модель продемонструвала повсякденний образ. На ній була синя куртка з деніму в рубчик, біла футболка з принтом, спортивні короткі шорти кольору бургунді з тканинним поясом і білими смужками по боках і чорні капронові колготи. Взута вона була у бордові кросівки.

Сьюкі Вотергаус / © Getty Images

Сьюкі Вотергаус / © Getty Images

Лук Вотергаус доповнила стильними окулярами у черепаховій оправі і рожевою сумкою Miu Miu.

Нагадаємо, Сьюкі Вотергаус в образі у стилі гіпі прогулялася містом.

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