- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 226
- Час на прочитання
- 1 хв
У коротких шортах і з великою орхідеєю: папараці заскочили кохану Паттінсона – Сьюкі Вотергаус – під час шопінгу
33-річна модель і акторка у повсякденному зручному одязі сходила купити квітку.
Сьюкі Вотергаус потрапила до об’єктивів папараці під час шопінгу — вона купила велику білу орхідею у вазоні.
Модель продемонструвала повсякденний образ. На ній була синя куртка з деніму в рубчик, біла футболка з принтом, спортивні короткі шорти кольору бургунді з тканинним поясом і білими смужками по боках і чорні капронові колготи. Взута вона була у бордові кросівки.
Лук Вотергаус доповнила стильними окулярами у черепаховій оправі і рожевою сумкою Miu Miu.
Нагадаємо, Сьюкі Вотергаус в образі у стилі гіпі прогулялася містом.