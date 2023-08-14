У корсеті апельсинового кольору: Селена Гомес похизувалася пишним декольте

Селена Гомес поділилася в Instagram новими знімками, на яких вона постала у красивому образі.

На співачці був корсет апельсинового кольору, який чудово підкреслив її пишний сексуальний бюст. Шию Селена прикрасила намистом з камінням, а вуха – золотистими широкими сережками.

Селена Гомес/Instagram Селени Гомес

Волосся Гомес зібрала у низький пучок, зробила макіяж із довгими віями і помадою шоколадного відтінку.

Селена Гомес/Instagram Селени Гомес

На одному з фото Серена одягла зверху помаранчеву куртку.

Селена Гомес/Instagram Селени Гомес

Нагадаємо, раніше Селена Гомес показала фото з морської прогулянки на яхті, де вона була у джинсовому комбінезоні і бежевому купальнику.

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