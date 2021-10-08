У корсеті і мініспідниці: 63-річна Мадонна приїхала на вечірнє шоу

У корсеті і мініспідниці: 63-річна Мадонна приїхала на вечірнє шоу

63-річна співачка Мадонна відвідала шоу Джиммі Феллона в Нью-Йорку.

Попкоролева, як завжди, мала дуже привабливий вигляд. Вона була одягнена в чорний корсет з ажурним рукавом і в коротку спідницю в складку, під яку одягла чорні колготи в сітку. Взута співачка була в шкіряні ботильйони на високих підборах і з застібками навколо щиколотки.

Мадонна / Getty Images

Довге біляве волосся зірки було розпущене і укладене легкими хвилями, на обличчі був насичений макіяж, а нігті були нафарбовані бордовим лаком. Мадонна одягла кілька каблучок на одну руку, а на другій у неї була атласна довга рукавичка червоного кольору.

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