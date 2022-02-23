У корсеті кольору фуксії з пікантним декольте: учасниця "Холостяка-10" продемонструвала ефектний лук

Аліна Ляшук показала нові світлини з фотосесії.
Учасниця 10-го сезону шоу "Холостяк" Аліна Ляшук продемонструвала в Instagram ефектний образ. На світлинах дівчина постала у корсеті кольору фуксії з пікантним декольте і чорному низі.
Аутфіт Аліна доповнила пишною зачіскою з локонами, ніжним мейкапом та елегантними сережками з рожевим камінням. На руці у неї був браслет з камінням.
Раніше Ляшук похизувалася розкішним образом у довгій обтислій сукні вишневого кольору з оголеною спиною, пікантним вирізом в зоні декольте та шлейфом.
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