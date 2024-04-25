У корсеті та бікіні: красива Тіна Кунакі у рекламі білизняного бренду

27-річна французька модель та колишня дружина актора Венсана Касселя – Тіна Кунакі – з'явилася у новій промокампанії бренду білизни Victoria's Secret.

Вона приміряла новинки весняної колекції бренду VS Archives Collection: чорний мереживний корсет з блискучими лямками та бронзовий роздільний купальник, який вона поєднувала із в'язаною білою спідницею та грубими чоботями.

Окрім Тіни в рекламі знялися й інші відомі моделі, зокрема Емілі Ратаковскі та Джіджі Хадід.

Нагадаємо, раніше Тіна Кунакі виблискувала на Тижні моди в Парижі. Вона побувала на шоу Valentino під час показу колекції сезону весна-літо 2024 року, куди приїхала у сірому довгому пальті, під яким був брючний костюм у тон.

Тіна Кунакі / Фото: Getty Images

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