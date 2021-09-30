У корсеті та шкіряних штанях: ефектна Дакота Джонсон на прем'єрі фільму

31-річна американська акторка Дакота Джонсон відвідала Нью-Йоркський кінофестиваль.

Вона приїхала в Alice Tully Hall Театр в Нью-Йорку, щоб представити новий фільм зі своєю участю "Пропала дочка". Фільм знятий за мотивами роману італійської письменниці Єлени Ферранте "La figlia oscura" і розповідає історію викладачки англійської мови Леди, яка проводить відпустку в розлуці з рідними. Вона розлучена, її доньки живуть з батьком, а їй дуже самотньо. У поїздці Леда зустрічає молоду матір на ім'я Ніна і відчуває тривожне тяжіння. Вона нагадує Леді про таємниці її минулого і раннє материнство, про що вона довго намагалася забути.

Дакота Джонсон / Associated Press

На прем'єрі Дакота Джонсон з'явилася в чорному корсеті, шкіряних укорочених штанях прямого крою з тонким ремінцем, що підкреслює талію і туфлях-човниках на підборах. Довге каштанове волосся дівчини було розпущене і накручені локонами, на обличчі був вечірній макіяж, а на шиї виблискувало дорогоцінне кольє.

Дакота Джонсон / Associated Press

На доріжці Дакота позувала разом з колегами за фільмом: Джессі Баклі в білому максісукні з флористичним принтом і широким поясом на талії, Меггі Джилленхол, вона була в оксамитовому костюмі з глибоким вирізом на декольте і Олівією Колман в струмливій триколірній сукні.

Джессі Баклі, Меггі Джилленхол, Олівія Колман і Дакота Джонсон / Associated Press

Дакота Джонсон / Associated Press

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Дакота Джонсон на червоних доріжках (9 фото)

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