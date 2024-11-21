У корсеті та спідниці від українського дизайнера: Кеті Перрі сходила на концерт Сабріни Карпентер

40-річна американська співачка Кеті Перрі відвідала концерт іншої суперпопулярної зараз співачки Сабріни Карпентер, який пройшов у Лос-Анджелесі. Компанію їй склали її племінниці.

У своєму Instagram вона показала серію знімків, на яких знята після концерту разом із Сабріною та дівчатками.

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Кеті позує у сіро-блакитному ефектному корсеті та мініспідниці з мереживом від українського бренду Frolov, а також у чорних шкіряних ботфортах на підборах. Ймовірно, вибір вбрання не випадковий, адже сама Карпентер також є шанувальницею бренду і виступає у його сукнях на своїх концертах.

"Шоу було дуже коротким, але таким милим ... Дякую, що закріпила мій статус веселої тітоньки для моїх племінниць, і за те, що виконала мою улюблену пісню Lie to Girls", — написала Перрі під знімками.

Раніше, нагадаємо, стильна Кайлі Дженнер знялася для британського Vogue в аксесуарах українського бренду.

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