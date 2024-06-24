У корсеті та трусах з рюшами: Кара Делевінь у вбранні, що нагадало культовий образ Мадонни

Британська модель та акторка Кара Делевінь цього року стала ведучою заходою Vogue World, який проходив в Парижі.

Також Кара з'явилася на цьому шоу у вбранні в білизняному стилі, який представляв із себе ніжно-пудровий корсет зі шнурівкою і конусоподібним бюстгальтером з подолу якого звисали підтяжки.

Кара Делевінь / Фото: Associated Press

Носила Кара його у поєднанні з шовковими трусами, які були прикрашені рюшами, колготками та трендовими балетками.

Цей лук моделі був від Jean Paul Gaultier з кутюрної колекції весна-літо 2024. Завершували образ макіяж та головний убір зі шнурівкою.

Кара Делевінь / Фото: Associated Press

Образ Делєвінь був у стилістиці культового вбрання створеного Jean Paul Gaultier для Мадонни. У корсеті подібного кольору та стилю суперзірка виступала на піку своєї популярності.

Мадонна, 1990 рік, Роттердам / Фото: Getty Images

Мадонна / Фото: Associated Press

А ось у самому ефірі Кара з'явилася в смугастому штанному костюмі від бренду Balmain з колекції Pre-Fall 2024. Жакет костюма вона носила на голе тіло, підкресливши так розкішне декольте.

Кара Делевінь / Фото: Getty Images

Також цей захід відвідали співачка Сабріна Карпентер, Кеті Перрі, Кендалл Дженнер та Джіджі Хадід. Кендалл, як і Кара, була в сукні від Jean Paul Gaultier із кутюрної колекції весна-літо 2024.

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