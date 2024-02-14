У корсеті та з червоними тінями: модель Жизель Олівейра показала нові фото з бразильського карнавалу

У Бразилії відбувається щорічний карнавал. Цьогорічний захід триває з 9 по 14 лютого.
Така яскрава подія не змогла пропустити 30-річну бразильську модель Жизель Олівейра. Свій "голий" образ із першого дня карнавалу дівчина вже показувала – вона одягла вбрання-кольчугу.
Для другого дня Олівейра обрала "ягідний" образ – модель позувала для фото в рожевому корсеті з шипами, червоній мініспідниці, а також у кольє з підвісками у вигляді полуниці. Волосся дівчина зібрала в низький пучок, а макіяж зробила з червоними тінями і наклеїла на віки дрібні кристали.
Нагадаємо, раніше Жизель Олівейра похизувалася підтягнутими сідницями. Вона позувала під пальмою на пляжі в Ріо-де-Жанейро.
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