У корсеті та з чоловіком Брукліном за руку: Нікола Пельтц на прем'єрі свого фільму "Лола"

У Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фільму "Лола" Ніколи Пельтц Бекхем, яка не лише виступила режисеркою та авторкою сценарію картини, але й знялася там у головній ролі. Підтримати дівчину прийшли члени її знаменитої та багатої родини: чоловік Бруклін Бекхем, свекруха Вікторія Бекхем та молодший брат Брукліна – Круз Бекхем. Також серед гостей були помічені Ілон Маск, Селена Гомес і актор Едріан Броуді.

Сама ж Нікола одягла на захід біле вбрання, яке включало корсет та класичні штани. Волосся дівчина зібрала в зачіску у стилі акторки Бріжіт Бардо і зробила дуже ніжний макіяж із рум'янами та чорними стрілками.

Також Пельтц зробила білий манікюр та одягла кілька коштовностей.

Нікола Пельтц Бекхем / Фото: Getty Images

Звичайно, до фотографів вийшов і її чоловік Бруклін. Пара разом позувала на фотоколлі, обнявшись. Син знаменитого британського футболіста одягнув на цю подію чорний костюм і туфлі, через що його та дружини образи були контрастними. Від сорочки він відмовився.

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем / Фото: Getty Images

Відомо, що фільм оповідає про 19-річну дівчину на ім'я Лола Джеймс, яка відчайдушно намагається назбирати достатньо грошей, щоб витягти свого любого молодшого брата Арло з їхнього токсичного дому.

Також згідно Daily Mail вихід картини викликав негативну реакцію, а все через походження Ніколи. Багатьом не сподобалося, що вона зняла фільм про бідну 19-річну дівчину, хоча сама походить із дуже багатої сім'ї і не знає насправді як це жити без грошей. Її також критикували за несправедливе використання свого елітного походження для реалізації цього проєкту.

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