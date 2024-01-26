У корсеті та з ляльковим макіяжем: зірка "Гри престолів" закрила показ еротичної колекції Гальяно

Британська акторка Гвендолін Крісті, відома за ролями Брієнни Тарт у серіалі "Гра престолів", стала зіркою модного показу Maison Margiela, який выдбувся у Парижі в межах Тижня високої моди. Шоу завершило Тиждень моди і стало одним із найепатажніших, але це й не дивно, адже креативним директором бренду є легендарний модельєр Джон Гальяно.

Колекція була натхненна роботами відомого угорсько-французького фотографа Брассаї та тим, як він зобразив Париж. Роботи Гальяно вийшли емоційними, фантазійними, романтичними та еротичними.

Гвендолін у шоу відводилося особливе місце, оскільки вона закривала показ. 45-річна жінка вийшла на публіку у білому вбранні, а її талію стягував блакитний корсет.

Гвендолін Крісті / Фото: Getty Images

Сукня акторки була напівпрозорою, також на ній були панчохи, білі туфлі та високі рукавички. Крісті несла в руці білу мінісумку, а її волосся закривав білий головний убір і перука з жовтими кучерями. Макіяж зірки був ляльковим і сийним із блакитними тінями та тонкими бровами.

Гвендолін Крісті / Фото: Getty Images

Але це не перший досвід Гвендолін у модних шоу. 2022 року акторка вийшла на подіум показу колекції весна-літо 2023 Thom Browne і відкрила його театральною виставою.

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