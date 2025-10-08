У корсеті й екстравагантному болеро з косами: Дженніфер Лопес привернула увагу цікавим образом

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку, коли йшла на черговий захід у межах промотуру драматичного мюзиклу «Поцілунок жінки-павука», у якому вона грає головну роль.

Попдіва з’явилася на вулицях міста у стильному чорно-білому ансамблі від бренду Thom Browne. На Джен була біла сорочка з пікантним глибоким декольте та екстравагантне в’язане чорне болеро з довгими рукавами і ґудзиками з якорями, прикрашене довгими чорними косами з чорними бантиками. На артистці також був чорний корсет зі складками та червоно-біло-синьою шнурівкою і чорна спідниця міді з розрізами по боках і підкладкою у фірмових кольорах бренду.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Джей Ло взула чорні сатинові туфлі-човники на високих шпильках від Rodo і доповнила лук чорною сумкою із золотою фурнітурою. У неї була гарна зачіска з локонами і макіяж із темно-бежевою помадою. Акторка також оновила свій манікюр — нігті вона покрила лаком перлинного відтінку. Образ Лопес завершила чорними сонцезахисними окулярами, золотими сережками і каблучками.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

