Шоу-бізнес
153
1 хв

У корсеті й екстравагантному болеро з косами: Дженніфер Лопес привернула увагу цікавим образом

Зірка вийшла в світ у чорно-білому вбранні, яке чудово підкреслило її гарну фігуру.

Автор публікації
Аліна Онопа
Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку, коли йшла на черговий захід у межах промотуру драматичного мюзиклу «Поцілунок жінки-павука», у якому вона грає головну роль.

Попдіва з’явилася на вулицях міста у стильному чорно-білому ансамблі від бренду Thom Browne. На Джен була біла сорочка з пікантним глибоким декольте та екстравагантне в’язане чорне болеро з довгими рукавами і ґудзиками з якорями, прикрашене довгими чорними косами з чорними бантиками. На артистці також був чорний корсет зі складками та червоно-біло-синьою шнурівкою і чорна спідниця міді з розрізами по боках і підкладкою у фірмових кольорах бренду.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Джей Ло взула чорні сатинові туфлі-човники на високих шпильках від Rodo і доповнила лук чорною сумкою із золотою фурнітурою. У неї була гарна зачіска з локонами і макіяж із темно-бежевою помадою. Акторка також оновила свій манікюр — нігті вона покрила лаком перлинного відтінку. Образ Лопес завершила чорними сонцезахисними окулярами, золотими сережками і каблучками.

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Дженніфер Лопес / © Getty Images

Нагадаємо, Дженніфер Лопес продемонструвала на вулицях Нью-Йорка яскравий аутфіт у жовтому костюмі з гарним декольте.

