У корсеті з камінням і блискучій спідниці: Флоренс П'ю у гарному аутфіті позувала на кінофестивалі

Флоренс П'ю / © Getty Images

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Флоренс П’ю відвідала показ фільму «У тіні» (In The Shadows), який відбувся у межах 70-го Лондонського кінофестивалю BFI. На червоній доріжці 30-річна акторка продемонструвала гарний образ з колекції прет-а-порте Wiederhoeft весна-літо 2027.

На ній був пудрово-рожевий корсет з декольте у формі серця, тонкими бретельками, що зав’язувалися на шиї, і фігурним нижнім краєм. Ліф був прикрашений вишуканою вишивкою з каміння й квітковими аплікаціями. Корсет акторка поєднала з довгою сріблястою спідницею, яка красиво мерехтіла під спалахами фотокамер.

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Флоренс П’ю / © Getty Images

Аутфіт П’ю доповнила босоніжками кольору металік на підборах. Вона зробила романтичну зачіску: частину волосся зібрала на маківці, створивши об’єм, а решту залишила розпущеною легкими хвилями. Макіяж акторки був виконаний у ніжних відтінках з рожевими рум’янами і темно-бежевою помадою. У неї також був чорний манікюр, який створював контраст із ніжним вбранням. Із прикрас знаменитість обрала сріблясте кольє з круглою підвіскою і сережки з камінням.

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Нагадаємо, Флоренс П’ю у чорній сукні з рюшами і прозорими вставками завітала на розважальне шоу.

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