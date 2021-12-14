У корсеті з каміння та фатиновій спідниці: Наомі Кемпбелл блиснула розкішним аутфітом на доріжці

51-річна супермодель Наомі Кемпбелл відвідала церемонію закриття Міжнародного кінофестивалю на Червоному морі у Джидді, Саудівська Аравія.
Наомі Кемпбелл вийшла на доріжку в білій сукні зі сріблястим корсетом, розшитим камінням і фатиновою спідницею, а також білою напівпрозорою шаллю на плечах. Зірка була зазнімкована з Мохаммедом Аль Туркі на гламурному заході в Джидді.
Довге чорне волосся Наомі розпустила і розділила його за проділом, її образ доповнювало кілька підвісок на шиї, зокрема й гарний бірюзовий кулон на золотому ланцюжку. Декілька каблучок було на пальцях у моделі, а на зап'ясті був широкий дорогоцінний браслет.
У макіяжі Кемпбелл зробила акцент на димчасті очі та губи, які нафарбувала блиском та підкреслила контур олівцем.
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