У корсеті з каміння та фатиновій спідниці: Наомі Кемпбелл блиснула розкішним аутфітом на доріжці

У корсеті з каміння та фатиновій спідниці: Наомі Кемпбелл блиснула розкішним аутфітом на доріжці

51-річна супермодель Наомі Кемпбелл відвідала церемонію закриття Міжнародного кінофестивалю на Червоному морі у Джидді, Саудівська Аравія.

Наомі Кемпбелл вийшла на доріжку в білій сукні зі сріблястим корсетом, розшитим камінням і фатиновою спідницею, а також білою напівпрозорою шаллю на плечах. Зірка була зазнімкована з Мохаммедом Аль Туркі на гламурному заході в Джидді.

Наомі Кемпбелл та Мохаммед Аль Туркі / Associated Press

Довге чорне волосся Наомі розпустила і розділила його за проділом, її образ доповнювало кілька підвісок на шиї, зокрема й гарний бірюзовий кулон на золотому ланцюжку. Декілька каблучок було на пальцях у моделі, а на зап'ясті був широкий дорогоцінний браслет.

Наомі Кемпбелл / Associated Press

Наомі Кемпбелл / Associated Press

У макіяжі Кемпбелл зробила акцент на димчасті очі та губи, які нафарбувала блиском та підкреслила контур олівцем.

Наомі Кемпбелл / Associated Press

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