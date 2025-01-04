У корсеті з лускою та бірюзовій спідниці: Ніколь Кідман продемонструвала розкішний вигляд на кінопремії

Акторка з'явилася на фестивалі в луку з морською тематикою від бренду Loewe.

Ніколь Кідман відвідала щорічну церемонію відкриття фестивалю Palm Springs International Film Awards, яка відбулася у Палм-Спрінгс.

На червоній доріжці вона з'явилася в образі від бренду Loewe. На Ніколь був розкішний корсет із імітацією риб'ячої луски і довга шовкова темно-бірюзова спідниця зі шлейфом. Вбрання вона скомбінувала з гостроносими туфлями.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Кідман доповнила аутфіт акуратним укладанням, макіяжем та елегантними золотими сережками з бурштином і каблучки від Messika.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

На церемонії Ніколь отримала нагороду International Star Award, яку їй вручила акторка Джеймі Лі Кертіс.

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на кінофестивалі побувала також Анджеліна Джолі з 19-річною донькою Захарою.

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