У корсеті з лускою та бірюзовій спідниці: Ніколь Кідман продемонструвала розкішний вигляд на кінопремії

Акторка з'явилася на фестивалі в луку з морською тематикою від бренду Loewe.
Ніколь Кідман відвідала щорічну церемонію відкриття фестивалю Palm Springs International Film Awards, яка відбулася у Палм-Спрінгс.
На червоній доріжці вона з'явилася в образі від бренду Loewe. На Ніколь був розкішний корсет із імітацією риб'ячої луски і довга шовкова темно-бірюзова спідниця зі шлейфом. Вбрання вона скомбінувала з гостроносими туфлями.
Кідман доповнила аутфіт акуратним укладанням, макіяжем та елегантними золотими сережками з бурштином і каблучки від Messika.
На церемонії Ніколь отримала нагороду International Star Award, яку їй вручила акторка Джеймі Лі Кертіс.
Нагадаємо, на кінофестивалі побувала також Анджеліна Джолі з 19-річною донькою Захарою.
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