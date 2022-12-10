У корсеті з малюнком та елегантних прикрасах: Наталка Денисенко під час дубляжу мультфільму "Кіт у чоботях"

Сиквел пригодницької анімації "Кіт у чоботях" виходить на українські екрани через 11 років після першої частини.

Чудова історія від Universal/DreamWorks про найвідомішого пухнастого розбійника, улюбленця мільйонів, неповторного Кота у чоботях повертається на великі екрани через 11 років після прем'єри.

Сиквел про харизматичного кота називається "Кіт у чоботях 2: останнє бажання". Режисером виступив Джоел Кроуфорд, а сценаристом - Пол Фішер.

Його візитна картка - неймовірно милий погляд, найкраща зброя - вбивча харизма, а про чоботи та капелюх ходять легенди. Цього разу, щоб повернути свої 9 життів, які він так вміло розгубив за довгі роки, Кіт у чоботях відправиться у грандіозну подорож, сповнену викликів та пригод.

У яскраву мандрівку вирушають й українські зірки дубляжу серед яких: акторка театру та кіно Наталка Денисенко, комік та шоуранер, один із засновників гумористичного YouTube-каналу "Леви на джипі", Андрій Лузан і акторка театру та кіно Леся Самаєва.

Наталка Денисенко озвучила в анімаційній пригодницькій комедії харизматичну і сповнену рішучості дівчинку-сирітка Златку, яка не лише приєдналася до родини "Трьох Ведмедів", а й очолила її, щоб віднайти омріяну Зірку Бажань. Дівчинка вихована у дикій природі, завзята і нестримна. Вона, як ніхто, вміє досягати бажаного. Її справжні наміри - таємниця для всіх, окрім неї.

Пресслужба

"Зі Златкою нас об'єднує чимало спільних рис, адже я у школі теж була досить бойовою дівчиною, яка і за себе вміла постояти й інших могла приструнити. Її кредо "бачу ціль, не бачу перешкод" притаманне й мені. А чоловік часто каже, що є в мене ось ця риса характеру, коли моя правда має взяти гору і Златка така ж. Тембрально ця роль взагалі не моя, адже я звикла дублювати принцес з милими та приємними голосами, а Златка повна їхня протилежність. Окрім того, у повсякденному житті я перейшла на українську мову, тому зараз намагаюся контролювати вимову. Проте моя героїня постійно "шокала" та "гекала" через що не раз доводилося переписувати репліки", - поділилася враженнями Наталка.

Під час запису дубляжу Денисенко постала у білій сорочці і стильному білому корсеті із цікавим малюнком, виконаним зеленим кольором. Свій аутфіт акторка доповнила елегантними золотисто-зеленими прикрасами.

Пресслужба

Леся Самаєва подарувала свій голос Мамі Ведмедиці, яка завжди мріяла про доньку, тож полюбила Златку з першого погляду. Вона обожнює дівчинку та безумовно слідує за нею в пошуках Зірки Бажань. Сентиментальна та віддана родині Мама Ведмедиця тримає ведмежий клан разом. Та не варто її недооцінювати, коли мова заходить про родину.

Пресслужба

"Я багато граю в театрі та кіно, проте зараз отримала новий абсолютно фантастичний досвід дубляжу анімації. Коли йшла на кастинг, думала, що дублюватиму роль кішечки та була надзвичайно здивована дізнатися, що моєю героїнею виявиться Мама Ведмедиця. З одного боку, вона - справжня бандитка й відчайдушна командирка, яка може дати прочуханки будь-кому, а з іншого - неймовірно чутлива та душевна. Ось це поєднання гарячого темпераменту та душевності сподобалося мені з перших секунд. Тож сподіваюся глядач оцінить моє запальне перевтілення", — зазначила Леся.

Пресслужба

Комік Андрій Лузан перевтілився у похмуре та завжди буркотливе Мале Ведмежа, яке вміє здивувати силою. Його не надто гострий розум компенсує надзвичайно гострий нюх. Йога чварам зі Златкою нема кінця краю, адже Мале Ведмежа переконане, що дасть сестрі фору в усьому.

Пресслужба

"Мале Ведмежа одразу припало мені до душі завдяки чесності та прямолінійності - він з тих, хто за словом у кишеню не лізе та завжди відверто каже, що думає - у цьому ми з ним схожі. Мрія здублювати велику роль жила зі мною давно, оскільки раніше займався озвучуванням на аматорському рівні, проте дубляж - це значно складніша та філігранніша робота. Тому щиро запрошую усіх в кіно! Йдіть та дивіться, яким вийшло Мале Ведмежа у моєму виконанні", - поділився враженнями від першого досвіду у дубляжі Андрій.

Пресслужба

Анімаційна пригода "Кіт у чоботях 2: останнє бажання" у кіно з 15 грудня.

Нагадаємо, перший фільм "Кіт у чоботях" вийшов у 2011 році як спінофф франшизи "Шрек". У центрі сюжету харизмтичний Кіт у чоботях, якого озвучував Антоніо Бандерас. До речі, і цього разу Кота у чоботях в оригіналі озвучив Бандерас.

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