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У корсеті з мішковини і в білій сукні: стильний образ Злати Огнєвіч на нацвідборі

У корсеті з мішковини і в білій сукні: стильний образ Злати Огнєвіч на нацвідборі

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
804
Час на прочитання
1 хв
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У корсеті з мішковини і в білій сукні: стильний образ Злати Огнєвіч на нацвідборі

Злата Огнєвіч / Фото: Instagram Злати Огнєвіч

Артистка з'явилася у фіналі нацвідбору в образі від українських брендів.

Злата Огнєвіч опублікувала в Instagram знімки свого стильного образу з фіналу конкурсу нацвідбору на "Євробачення-2023", який відбувся сьогодні. Вона була ведучою вечора.

Злата постала на заході у білій сукні з розрізом від українського бренду Total White, зверху якої вона одягла корсет із мішковини від бренду Vbrana. Взута зірка була у бежеві босоніжки.

Злата Огнєвіч / © Instagram Злати Огнєвіч
Злата Огнєвіч / Фото: Instagram Злати Огнєвіч

Аутфіт Огнєвіч доповнила розкішним етнонамистом від бренду "Зелені Пацьорки" і каблучкою від "цвіте терен".

Злата Огнєвіч / © Instagram Злати Огнєвіч
Злата Огнєвіч / Фото: Instagram Злати Огнєвіч

Волосся її було заплете у колоски і довгі коси. В макіяжі Злата зробила акцент на очах. Чорний манікюр завершив лук співачки.

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Дата публікації
Перегляди
804
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