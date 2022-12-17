У корсеті з мішковини і в білій сукні: стильний образ Злати Огнєвіч на нацвідборі

Артистка з'явилася у фіналі нацвідбору в образі від українських брендів.

Злата Огнєвіч опублікувала в Instagram знімки свого стильного образу з фіналу конкурсу нацвідбору на "Євробачення-2023", який відбувся сьогодні. Вона була ведучою вечора.

Злата постала на заході у білій сукні з розрізом від українського бренду Total White, зверху якої вона одягла корсет із мішковини від бренду Vbrana. Взута зірка була у бежеві босоніжки.

Злата Огнєвіч / Фото: Instagram Злати Огнєвіч

Аутфіт Огнєвіч доповнила розкішним етнонамистом від бренду "Зелені Пацьорки" і каблучкою від "цвіте терен".

Злата Огнєвіч / Фото: Instagram Злати Огнєвіч

Волосся її було заплете у колоски і довгі коси. В макіяжі Злата зробила акцент на очах. Чорний манікюр завершив лук співачки.

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