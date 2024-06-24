У корсеті з пишним декольте: Джорджина Родрігес вболівала за Роналду на матчі Євро-2024

30-річна модель та інфлуенсерка Джорджина Родрігес вирушила до Дортмунду, де відбувся матч між збірними Туреччини та Португалії в рамках Євро-2024. Команда Кріштіану Роналду здобула перемогу з рахунком 3:0.

На гру Родрігес прилетіла приватним літаком у компанії своїх старших дітей. Фотографіями з події Джорджина поділилася у Instagram.

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На трибунах стадіону дівчина позувала у чорному атласному корсеті, який ефектно підкреслив її пишні груди, у джинсах, шкіряній куртці та з сумкою Hermès Birkin у руках. Її образ доповнювали сонцезахисні окуляри в черепаховій оправі та великі сережки.

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес у рожевому бікіні блиснула пишним бюстом на відпочинку з коханим.

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