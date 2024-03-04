У корсеті з пишним декольте та спортивних штанах: Джорджина Родрігес на Тижні моди в Парижі

Дівчина прилетіла до столиці Франції, щоби взяти участь в одному з показів.
30-річна модель, інфлуенсер та кохана футболіста Кріштіану Роналду – Джорджина Родрігес – днями розповідала, що вирушила з дітьми у подорож. Як виявилось, місцем призначення став Париж, де проходить Тиждень моди.
Дівчина прилетіла, щоб вийти на подіум у рамках показу колекції ready-to-wear осінь-зима 2024-2025 бренду Vetements, заснованого грузинським модельєром Демною Гвасалією та його братом Гурамом Гвасалією у 2014 році.
Родрігес представила особливу червону сукню в стилі спорт-шик, яка була імітацією знаменитої червоної футболки її бойфренда Кріштіану Роналду з номером 7.
А після показу вона переодяглася в інший образ, що складався з мереживного корсету з ефектним декольте, сірих спортивних штанів від Vetements і шуби з натурального хутра. Свій гламурний образ Дорджина доповнила чорними сонцезахисними окулярами Chanel, прикрасами Van Cleef & Arpels, чорною сумкою Hermes із крокодилової шкіри та чорними туфлями-човниками на високих підборах.
Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес і Кріштіану Роналду сходили разом у спортзал. Знімком із зали поділилася дівчина у своєму фотоблозі.
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