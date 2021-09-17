У корсеті з сексуальним декольте: Джессіка Честейн в елегантному луці прийшла на шоу

У корсеті з сексуальним декольте: Джессіка Честейн в елегантному луці прийшла на шоу

44-річна акторка в образі total black вийшла в світ.

Джесіку Честейн папараці заскочили в Нью-Йорку, коли вона приїхала на вечірнє шоу коміка Стівена Кольбера.

Рудоволоса бестія мала, як завжди, прекрасний вигляд. Вона продемонструвала образ total black. Джессіка поєднала вельветовий корсет з гострими кутами (тренд сезону), в якому її пишне декольте мало дуже сексуальний вигляд, з широкими штанями-кльош.

Джессіка Честейн / Getty Images

Аутфіт Честейн доповнила атласними босоніжками на високій платформі і підборах. Волосся вона уклала у красиві локони і зробила макіяж з акцентом на очах. У вухах у неї були масивні сережки-кільця.

Джессіка Честейн / Getty Images

Цього дня знаменитість з'явилася на вулицях ще в одному стильному образі — в обтислому синьому комбінезоні з великими ґудзиками кольору металік і в сріблястих босоніжках.

Джессіка Честейн / Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Джессіка відвідала прем'єра фільму "Очі Теммі Фей", в якому вона виконала головну роль — американської телезірки 70-80-х Теммі Фей.

Джессіка Честейн / Associated Press

На червоній доріжці вона з'явилася у ретрообразі. Честейн поєднала сріблясту блискучу сукню від бренду Burberry, яка нагадувало дискокулю, з напівпрозорою зоною декольте з туфлями кольору металік на шпильках.

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