У корсеті з сексуальним декольте: Джессіка Честейн в елегантному луці прийшла на шоу

44-річна акторка в образі total black вийшла в світ.
Джесіку Честейн папараці заскочили в Нью-Йорку, коли вона приїхала на вечірнє шоу коміка Стівена Кольбера.
Рудоволоса бестія мала, як завжди, прекрасний вигляд. Вона продемонструвала образ total black. Джессіка поєднала вельветовий корсет з гострими кутами (тренд сезону), в якому її пишне декольте мало дуже сексуальний вигляд, з широкими штанями-кльош.
Аутфіт Честейн доповнила атласними босоніжками на високій платформі і підборах. Волосся вона уклала у красиві локони і зробила макіяж з акцентом на очах. У вухах у неї були масивні сережки-кільця.
Цього дня знаменитість з'явилася на вулицях ще в одному стильному образі — в обтислому синьому комбінезоні з великими ґудзиками кольору металік і в сріблястих босоніжках.
Нагадаємо, нещодавно Джессіка відвідала прем'єра фільму "Очі Теммі Фей", в якому вона виконала головну роль — американської телезірки 70-80-х Теммі Фей.
На червоній доріжці вона з'явилася у ретрообразі. Честейн поєднала сріблясту блискучу сукню від бренду Burberry, яка нагадувало дискокулю, з напівпрозорою зоною декольте з туфлями кольору металік на шпильках.
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