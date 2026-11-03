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- Шоу-бізнес
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У корсеті з шипами і з моторошним гримом: пишнотіла модель з Панами показала геловінський образ
Грейсі Бон приміряла зухвале чорне вбрання і доповнила його гримом у стилі горору Hellraiser («Повсталий з пекла»).
Грейсі Бон поділилася в Instagram знімками свого геловінського перевтілення. Для свята plus-size модель обрала образ із корсетом, металевими шипами та незвичайним макіяжем.
На ній був чорний шкіряний корсет з глибоким декольте, сріблястими пряжками спереду і шнурівкою з боків. Чашечки з глянцевою поверхнею прикрашали металеві шипи.
Корсет Грейсі поєднала з чорними мікрошортами, колготами у велику сітку та коротким болеро з довгими рукавами. Взуття також відповідало настрою образу — масивні чорні черевики на платформі з ремінцями, пряжками й ланцюгами. На шиї у неї був чокер із шипами.
Найбільше уваги привертав грим моделі. Її обличчя вкривав білий тон із червоними лініями, які утворювали сітку. На їхніх перетинах закріпили декоративні елементи, що імітували цвяхи. Очі Грейсі підкреслила блакитними та темними тінями й пишними віями, а губи — бордовою помадою з темним контуром.
Волосся Бон розпустила і зробила нюдово-чорний манікюр з білим декором. Позувала вона на сходах із червоним підсвічуванням, яке додавало світлинам моторошної атмосфери.
«Hellraiser», — лаконічно підписала фотографії модель.