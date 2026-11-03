У корсеті з шипами і з моторошним гримом: пишнотіла модель з Панами показала геловінський образ

Грейсі Бон

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Грейсі Бон поділилася в Instagram знімками свого геловінського перевтілення. Для свята plus-size модель обрала образ із корсетом, металевими шипами та незвичайним макіяжем.

Грейсі Бон

На ній був чорний шкіряний корсет з глибоким декольте, сріблястими пряжками спереду і шнурівкою з боків. Чашечки з глянцевою поверхнею прикрашали металеві шипи.

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Грейсі Бон

Корсет Грейсі поєднала з чорними мікрошортами, колготами у велику сітку та коротким болеро з довгими рукавами. Взуття також відповідало настрою образу — масивні чорні черевики на платформі з ремінцями, пряжками й ланцюгами. На шиї у неї був чокер із шипами.

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Грейсі Бон

Грейсі Бон

Найбільше уваги привертав грим моделі. Її обличчя вкривав білий тон із червоними лініями, які утворювали сітку. На їхніх перетинах закріпили декоративні елементи, що імітували цвяхи. Очі Грейсі підкреслила блакитними та темними тінями й пишними віями, а губи — бордовою помадою з темним контуром.

Грейсі Бон

Волосся Бон розпустила і зробила нюдово-чорний манікюр з білим декором. Позувала вона на сходах із червоним підсвічуванням, яке додавало світлинам моторошної атмосфери.

Грейсі Бон

«Hellraiser», — лаконічно підписала фотографії модель.

Пінхед із серії фільмів жахів «Повсталий з пекла» (Hellraiser), яким надихалася Грейсі Бон

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