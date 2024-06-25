У корсеті з собаками і мініспідниці: Серена Вільямс у дивному луку з'явилася на фешншоу

Серена Вільямс відвідала показ кутюрної колекції осінь-зима 2024-2025 бренду Thom Browne, який відбувся у межах Тижня моди у Парижі. Екстенісистка сиділа у першому ряду поряд із Анна Вінтур і Теяною Тейлор.

Анна Вінтур, Серена Вільямс і Теяна Тейлор / Фото: Associated Press

Серена для своєї появи обрала досить дивний образ. На ній було вбрання від Thom Browne, яке складалося зі смугастої біло-рожевої сорочки, краватки з орнаментом аргайл, червоного корсету із аплікаціями білих собак, червоної плісованої мініспідниці з собачими аплікаціями і чорними та білими смужками. На плечі Вільямс накинула смугастий жакет із червоною вишивкою.

Серена Вільямс / Фото: Associated Press

У руці колишня тенісистка тримала екстравагантну червону сумку у вигляді собаки. Взута вона була у чорні туфлі, які скомбінувала з білими шкарпетками з мереживом і рюшами.

Серена Вільямс / Фото: Associated Press

Вона зробила мокре укладання, прикрасивши його обідком, макіяж із пишними віями і нюдовий манікюр із золотими блискітками. У вухах у неї були діамантові сережки, а на пальці – каблучка із великим сапфіром.

Серена Вільямс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Серена Вільямс на прем’єру фільму "На арені: Серена Вільямс" у Нью-Йорку прийшла у ніжному луку від бренду Dolce & Gabbana. На ній була легка кремова шифонова сукня з американською проймою і розрізом із фатином на спідниці.

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