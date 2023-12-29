У корсеті з вишивкою і картатій мініспідниці: Демі Роуз покаталася на каруселі

Модель у грайливому образі прогулялася вечірнім містом.
Демі Роуз опублікувала в Instagram нові знімки з прогулянки вечірнім Лондоном.
Модель побувала на різдвяному ярмарку і покаталася на каруселі, де і зробила світлини.
Для свого виходу Демі обрала молочний корсет зі срібною вишивкою, коричневу замшеву куртку з хутром на манжетах і сіру мініспідницю у клітинку. Вона зробила укладання з локонами і макіяж із чорними стрілками.
Нагадаємо, минулого разу Демі Роуз у червоному корсетному топі і мініспідниці у шотландську клітинку влаштувала фотосет у метро.
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