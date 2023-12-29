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У корсеті з вишивкою і картатій мініспідниці: Демі Роуз покаталася на каруселі

У корсеті з вишивкою і картатій мініспідниці: Демі Роуз покаталася на каруселі

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
706
Час на прочитання
1 хв
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У корсеті з вишивкою і картатій мініспідниці: Демі Роуз покаталася на каруселі

Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Модель у грайливому образі прогулялася вечірнім містом.

Демі Роуз опублікувала в Instagram нові знімки з прогулянки вечірнім Лондоном.

Модель побувала на різдвяному ярмарку і покаталася на каруселі, де і зробила світлини.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Для свого виходу Демі обрала молочний корсет зі срібною вишивкою, коричневу замшеву куртку з хутром на манжетах і сіру мініспідницю у клітинку. Вона зробила укладання з локонами і макіяж із чорними стрілками.

Демі Роуз / © Instagram Демі Роуз
Демі Роуз / Фото: Instagram Демі Роуз

Нагадаємо, минулого разу Демі Роуз у червоному корсетному топі і мініспідниці у шотландську клітинку влаштувала фотосет у метро.

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Дата публікації
Перегляди
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