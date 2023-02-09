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У корсеті з вишивкою: Катерина Бужинська похизувалася тонкою талією

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
78
Час на прочитання
1 хв
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У корсеті з вишивкою: Катерина Бужинська похизувалася тонкою талією

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Артистка у своєму гардеробі має багато гарних вишитих речей.

Катерина Бужинська опублікувала в Instagram свою нову світлину. На ній співачка постала у стильному образі. На артистці була чорна спідниця і кремовий корсет із вишивкою на талії, який чудово підкреслив її стрункість.

Аутфіт Катерина доповнила пишними рукавами із гарним вишитим орнаментом.

Катерина Бужинська / © Instagram Катерини Бужинської
Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Волосся Бужинська розпустила, зробила макіяж із акцентом на пишних віях і прикрасила вуха зеленими сережками.

Нагадаємо, раніше Катерина Бужинська продемонструвала розкішний лук у національному вбранні. На ній була чорна сукня-вишиванка з перфорацією і ошатний жилет із мереживом.

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Дата публікації
Перегляди
78
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