У корсеті зі шнурівкою: Демі Роуз похизувалася пишним бюстом

Британська "Кім Кардашян" любить поповнювати свій фотоблог пікантними знімками. Цього разу вона приміряла новий сексуальний лук та продемонструвала відверте декольте.
Демі Роуз похизувалася обновкою — чорним корсетом від бренду PrettyLittleThing зі шнурівкою спереду, крізь яку вона блиснула своїм пишним сексуальним бюстом.
Корсет дівчина поєднала із джинсами з хрестами від Chrome Hearts. Волосся вона зав'язала у два хвостики, випустивши попереду пасма. На обличчі був природний макіяж.
Аутфіт Демі доповнила вінтажним магнітофоном.
Раніше Роуз похизувалася пишними сідницями у білому асиметричному купальнику, який чудово сидів на ній.
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