У корсеті зі шнурівкою: Демі Роуз похизувалася пишним бюстом

У корсеті зі шнурівкою: Демі Роуз похизувалася пишним бюстом

Британська "Кім Кардашян" любить поповнювати свій фотоблог пікантними знімками. Цього разу вона приміряла новий сексуальний лук та продемонструвала відверте декольте.

Демі Роуз похизувалася обновкою — чорним корсетом від бренду PrettyLittleThing зі шнурівкою спереду, крізь яку вона блиснула своїм пишним сексуальним бюстом.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Корсет дівчина поєднала із джинсами з хрестами від Chrome Hearts. Волосся вона зав'язала у два хвостики, випустивши попереду пасма. На обличчі був природний макіяж.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Аутфіт Демі доповнила вінтажним магнітофоном.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Раніше Роуз похизувалася пишними сідницями у білому асиметричному купальнику, який чудово сидів на ній.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Читайте також:

Позувала на пляжі: Демі Роуз у яскравому бікіні похизувалася пишними соковитими формами

На фоні водоймища: Демі Роуз сексуально позувала в леопардовому купальнику

У чорному бікіні: сексуальна Демі Роуз похизувалася пишними грудьми

Відверті образи Демі Роуз (36 фото)

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання