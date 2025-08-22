У корсеті зі спокусливим декольте і "трусами" на спідниці: ефектний лук австралійської акторки на премʼєрі фільму

Самара Вівінг / © Getty Images

Самара Вівінг відвідала прем’єру фільму Eenie Meanie від студії 20th Century Studios. Захід відбувся у театрі Aero в Санта-Моніці.

Перед фотографами зірка постала в ефектному образі. На ній був чорний корстений топ із глибоким спокусливим декольте і мініспідниця, розшита срібними лелітками, яка чудово підкреслила її стрункі ноги. На спідниці була цікава деталь: чорними лелітками було зображено чорні стринги і підтяжки з бантиками.

Самара Вівінг / © Getty Images

Вівінг доповнила аутфіт чорними капроновими колготами та чорними туфлями на високих шпильках.

Білявка зробила укладання з мʼякими локонами і макіяж із чорним олівцем на очах, рожевими румʼянами та бежевою помадою на губах. Лук Самара завершила манікюром із декором і каблучками з камінням.