- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 418
- Час на прочитання
- 1 хв
У корсеті зі спокусливим декольте і "трусами" на спідниці: ефектний лук австралійської акторки на премʼєрі фільму
33-річна Самара Вівінг привернула увагу фотографів на івенті своїм пікантним луком.
Самара Вівінг відвідала прем’єру фільму Eenie Meanie від студії 20th Century Studios. Захід відбувся у театрі Aero в Санта-Моніці.
Перед фотографами зірка постала в ефектному образі. На ній був чорний корстений топ із глибоким спокусливим декольте і мініспідниця, розшита срібними лелітками, яка чудово підкреслила її стрункі ноги. На спідниці була цікава деталь: чорними лелітками було зображено чорні стринги і підтяжки з бантиками.
Вівінг доповнила аутфіт чорними капроновими колготами та чорними туфлями на високих шпильках.
Білявка зробила укладання з мʼякими локонами і макіяж із чорним олівцем на очах, рожевими румʼянами та бежевою помадою на губах. Лук Самара завершила манікюром із декором і каблучками з камінням.