У корсетній червоній сукні з прозорими вставками: сексуальне вбрання Леді Гагі в Мілані

Зірка була приголомшливою у своєму ексклюзивному вбранні.
Співачка та акторка Леді Гага прилетіла до Мілана, щоб відвідати прем'єрний показ нової картини Рідлі Скотта "Дім Гуччі", де вона зіграла головну роль. На червоній доріжці в кінотеатрі Space Cinema Odeon Гага з'явилася в ефектному образі від модного італійського дому Versace.
Сукня знаменитості була зроблена на замовлення, але виконана у властивій для бренду стилістиці: корсетний верх, легка шовкова тканина, прозорі вставки та тонкі бретельки. Також прикрасами вбрання стали високий розріз до стегна, що відкривав ноги зірки, та невеликий шлейф.
Гага доповнила своє сексуальне вбрання червоними сатиновими туфлями Versace на платформі, які теж були виконані на замовлення, а також зачіскою із зібраним назад волоссям, насиченим макіяжем очей, який був виконаний темними тінями, та масивними прикрасами від Tiffany & Co. на зап'ястях, шиї та у вухах.
Нагадаємо, що знімання фільму "Дім Гуччі" проводилися в Італії, зокрема у Римі та Мілані. Розповідається в цій картині історія про вбивство спадкоємця модної імперії Мауріціо Гуччі. Винною в організації резонансного вбивства визнали колишню дружину бізнесмена Патрицію Реджані, яку зіграла Леді Гага.
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