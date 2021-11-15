У корсетній червоній сукні з прозорими вставками: сексуальне вбрання Леді Гагі в Мілані

Зірка була приголомшливою у своєму ексклюзивному вбранні.

Співачка та акторка Леді Гага прилетіла до Мілана, щоб відвідати прем'єрний показ нової картини Рідлі Скотта "Дім Гуччі", де вона зіграла головну роль. На червоній доріжці в кінотеатрі Space Cinema Odeon Гага з'явилася в ефектному образі від модного італійського дому Versace.

Сукня знаменитості була зроблена на замовлення, але виконана у властивій для бренду стилістиці: корсетний верх, легка шовкова тканина, прозорі вставки та тонкі бретельки. Також прикрасами вбрання стали високий розріз до стегна, що відкривав ноги зірки, та невеликий шлейф.

Леді Гага / Getty Images

Гага доповнила своє сексуальне вбрання червоними сатиновими туфлями Versace на платформі, які теж були виконані на замовлення, а також зачіскою із зібраним назад волоссям, насиченим макіяжем очей, який був виконаний темними тінями, та масивними прикрасами від Tiffany & Co. на зап'ястях, шиї та у вухах.

Леді Гага / Getty Images

Нагадаємо, що знімання фільму "Дім Гуччі" проводилися в Італії, зокрема у Римі та Мілані. Розповідається в цій картині історія про вбивство спадкоємця модної імперії Мауріціо Гуччі. Винною в організації резонансного вбивства визнали колишню дружину бізнесмена Патрицію Реджані, яку зіграла Леді Гага.

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