У корсетній мінісукні і з цікавою зачіскою: юна співачка в образі в стилі 2000-х презентувала новий трек

VOLIANSKA

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Юна українська співачка VOLIANSKA презентувала нову пісню «Незабудки» і кліп на неї, натхненний естетикою 2000-х років.

Новий трек у стилі синті-диско-поп розповідає про романтичні почуття, перші миті закоханості і маленькі деталі, які роблять стосунки особливими. Довгі розмови, нескінченні повідомлення, тепло куртки коханої людини та приємне хвилювання від зустрічей — саме ці моменти стали основою пісні.

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«Гріє серце і губки, тепло твоєї куртки. В душі весна, а в руках незабудки», — співає VOLIANSKA.

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Завдяки синтезаторному звучанню, запальним диско-ритмам і ніжному тексту композиція поєднує романтичний настрій із танцювальною енергією.

Музичним і саундпродюсером «Незабудок» став Вадим Лисиця, а над аранжуванням працював Роман Катрук. Це вже третій реліз співачки у співпраці з лейблом Foxlab та Вадимом Лисицею.

Разом із піснею артистка презентувала яскраву відеороботу, яка переносить глядачів в атмосферу музичних кліпів початку 2000-х.

У центрі відео — танці, динамічна хореографія і стильні образи, що поєднують дизайнерське багатошарове вбрання зі спортивними елементами. VOLIANSKA разом зі своїм балетом відтворила ностальгійну естетику попкультури тих років, додавши до неї сучасне звучання і власний стиль.

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Режисером кліпу став Марк Тельпіс, який раніше працював зі співачкою над відео на пісню «Кусь».

У кліпі дівчина з’явилася у зухвалому луку з нотками естетики 2000-х. На ній була чорна мінісукня з корсетним верхом, декорованим металевими гачками, люверсами і контрастними вставками. Вбрання VOLIANSKA поєднала з білим лонгслівом з вирізом, а також з гольфами і кросівками.

У співачки була цікава зачіска з косичками і численними чорно-білими заколками. У макіяжі акцент був на очах, які підкреслили стрілками.

Почути нову пісню «Незабудки» та інші композиції співачки наживо можна буде 25 листопада на благодійному концерті у Переяславі. Усі кошти від продажу квитків організатори планують спрямувати на придбання зарядних станцій для 151-го окремого розвідувального батальйону.

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