У корсетній мінісукні й мереживних рукавичках: Тіна Кароль продемонструвала сексуальний образ

Співачка у приміряла ефектний образ total black від українських брендів.

Тіна Кароль потішила підписників в Instagram гарячим відео, на якому вона постала у сексуальному образі.

На артистці була чорна мереживна корсетна мінісукня без бретельок від українського бренду STATNAIA, яка ідеально підкреслила її струнку і звабливу фігуру.

Тіна Кароль / Фото: Instagram Тiни Кароль

Аутфіт зірка доповнила елегантними мереживними високими рукавичками з рюшами від української дизайнерки Наді Дзяк.

Аутфіт вона доповнила високим гладким хвостом і красивим макіяжем із помадою темного відтінку.

Тіна Кароль / Фото: Instagram Тiни Кароль

Кароль спокусливо танцює біля стіни і співає композицію "Стерва", яку виконує у дуеті з артистом Shumei.

"Режим стерви ввімкнено. А коли свій вмикаєш ти?" – підписала відеоролик Тіна.

Нагадаємо, грайлива Тіна Кароль у ніжно-рожевій сукні похизувалася сексуальним декольте.

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