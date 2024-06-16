У корсетній мінісукні й мереживних рукавичках: Тіна Кароль продемонструвала сексуальний образ

Співачка у приміряла ефектний образ total black від українських брендів.
Тіна Кароль потішила підписників в Instagram гарячим відео, на якому вона постала у сексуальному образі.
На артистці була чорна мереживна корсетна мінісукня без бретельок від українського бренду STATNAIA, яка ідеально підкреслила її струнку і звабливу фігуру.
Аутфіт зірка доповнила елегантними мереживними високими рукавичками з рюшами від української дизайнерки Наді Дзяк.
Аутфіт вона доповнила високим гладким хвостом і красивим макіяжем із помадою темного відтінку.
Кароль спокусливо танцює біля стіни і співає композицію "Стерва", яку виконує у дуеті з артистом Shumei.
"Режим стерви ввімкнено. А коли свій вмикаєш ти?" – підписала відеоролик Тіна.
Нагадаємо, грайлива Тіна Кароль у ніжно-рожевій сукні похизувалася сексуальним декольте.
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