У корсетній сукні і хустці: британська акторка в образі від Dolce & Gabbana прийшла на кінофестиваль

Міа Гот обрала для червоної доріжки ефектний аутфіт у вишуканому чорному.

Британська акторка Міа Гот відвідала Венеційський кінофестиваль. Перед фотокамерами красуня постала у дуже цікавому образі total black від Модного дому Dolce & Gabbana.

Міа Гот / Фото: Associated Press

На ній була корсетна сукня із розрізами на спідниці, довгі чорні прозорі рукавички, чорні замшеві туфлі і чорні короткі панчохи.

Міа Гот / Фото: Associated Press

Родзинкою її аутфіту була чорна хустка, яку вона доповнила чорними окулярами. Червоний манікюр завершив лук Гот.

Міа Гот / Фото: Associated Press

Нагадаємо, а італійська модель Беатріче Валлі для червоного хідника обрала вечірню чорну сукню, розшиту паєтками з американською проймою та вирізами по боках.

Беатріче Валлі / Фото: Getty Images

Читайте також: