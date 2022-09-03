У корсетній сукні і хустці: британська акторка в образі від Dolce & Gabbana прийшла на кінофестиваль

Міа Гот обрала для червоної доріжки ефектний аутфіт у вишуканому чорному.
Британська акторка Міа Гот відвідала Венеційський кінофестиваль. Перед фотокамерами красуня постала у дуже цікавому образі total black від Модного дому Dolce & Gabbana.
На ній була корсетна сукня із розрізами на спідниці, довгі чорні прозорі рукавички, чорні замшеві туфлі і чорні короткі панчохи.
Родзинкою її аутфіту була чорна хустка, яку вона доповнила чорними окулярами. Червоний манікюр завершив лук Гот.
Нагадаємо, а італійська модель Беатріче Валлі для червоного хідника обрала вечірню чорну сукню, розшиту паєтками з американською проймою та вирізами по боках.
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