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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
219
Час на прочитання
1 хв

У корсетній сукні і в діамантах: американська зірка реаліті у красивому образі з'явилася у Лос-Анджелесі

Емма Ернан любить носити вбрання, які підкреслюють її струнку фігуру.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Емма Ернан

Емма Ернан / © Getty Images

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset — Емма Ернан — потрапила до об’єктивів папараці дорогою на івент у Лос-Анджелеса.

Білявка, як завжди, мала красивий вигляд. На ній була кремова корсетна сукня-бюстьє довжини міді з драпуванням на стегнах, яка чудово підкреслила струнку фігуру Емми.

Емма Ернан / © Getty Images

Емма Ернан / © Getty Images

Лук Ернан доповнила білими босоніжками на шпильках. Вона зробила елегантну зачіску з випущеними спереду пасмами, макіяж із коричневою помадою і пишними віями та молочний манікюр. У вухах у неї були діамантові сережки-кільця, на шиї — діамантове намисто, а на руках — браслети з діамантами, золотий браслет Cartier і кокетливі каблучки.

Нагадаємо, Емма Ернан у прозорій сукні і без бюстгальтера блиснула спокусливими грудьми на вулицях Лос-Анджелеса.

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Дата публікації
Кількість переглядів
219
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