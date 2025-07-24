У корсетній сукні і в діамантах: американська зірка реаліті у красивому образі з'явилася у Лос-Анджелесі

Емма Ернан / © Getty Images

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Зірка американського реалітішоу Selling Sunset — Емма Ернан — потрапила до об’єктивів папараці дорогою на івент у Лос-Анджелеса.

Білявка, як завжди, мала красивий вигляд. На ній була кремова корсетна сукня-бюстьє довжини міді з драпуванням на стегнах, яка чудово підкреслила струнку фігуру Емми.

Емма Ернан / © Getty Images

Лук Ернан доповнила білими босоніжками на шпильках. Вона зробила елегантну зачіску з випущеними спереду пасмами, макіяж із коричневою помадою і пишними віями та молочний манікюр. У вухах у неї були діамантові сережки-кільця, на шиї — діамантове намисто, а на руках — браслети з діамантами, золотий браслет Cartier і кокетливі каблучки.

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Нагадаємо, Емма Ернан у прозорій сукні і без бюстгальтера блиснула спокусливими грудьми на вулицях Лос-Анджелеса.