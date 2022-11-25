У корсетній сукні і з гарною усмішкою: Надя Дорофєєва продемонструвала ніжний образ

Надя Дорофєєва потішила фоловерів в Instagram новими знімками. На них співачка постала у ніжному жіночному образі. Позувала вона у гримерній біля дзеркала.

На артистці була біла корсетна сукня з оголеними плечами. У цьому вбранні зірка продемонструвала татуювання на руці у вигляді квітки.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Волосся Наді уклала у легкі локони і зробили макіяж із чорними стрілками і темним відтінком бежевої помади. Шию вона прикрасила широким срібним ланцюжком з кулоном. Зелений манікюр завершив лук Дорофєєвої.

Надя Дорофєєва / Фото: Instagram Наді Дорофєєвої

Співачка зачарувала підписників милою гарною усмішкою.

"Муд українців, коли: 2 дні не мились, 56 годин без світла. Інтернет не ловить", - підписала світлини Надя.

Нагадаємо, Дорофєєва під час шопінгу показала стильний лук у сірому костюмі.

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