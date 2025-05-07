У корсетній сукні і з цигаркою: реперка Lizzo приголомшила схудлою фігурою на благодійному вечорі

Lizzo / © Associated Press

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Реперка Lizzo дуже чекала на Бал Інституту костюма Met Gala, щоб продемонструвати результати свого екстремального схуднення.

Для появи на головній події модної індустрії репвиконавиця обрала ефектний образ, який продумала до деталей. Перед фотокамерами вона з’явилася у чорно-білій корсетній сукні-русалці з відвертим декольте, яку для неї створив бренд Christian Siriano. На плечах вбрання висіли білі рукава від піджака, а поділ був прикріплений за допомогою ґудзиків. Взута вона була в туфлі від Gianvito Rossi.

Lizzo / © Associated Press

А ще Lizzo змінила імідж — тепер вона платинова білявка. Волосся зірці уклали в гарні об’ємні локони.

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Lizzo / © Associated Press

Аутфіт реперка доповнила діамантовими прикрасами Smiling Rocks, макіяжем із темно-бордовою помадою і довжелезним гострим чорно-білим манікюром. У руці вона тримала мундштук із цигаркою.

Lizzo / © Associated Press

Нагадаємо, на торішньому Met Gala Lizzo з’явилася у дивному вбранні — прозорій корсетній темно-нюдовій сукні від Weinsanto, яку паризький дизайнер назвав vase dress — сукня-ваза. Вона була прикрашена кольоровими пелюстками квітів і мала виріз для обличчя.

Lizzo на Met Gala 2024 / © Associated Press