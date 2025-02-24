У корсетній сукні із тісним декольте: трансгендерна акторка Лаверн Кокс в образі від Mugler відвідала захід

Американська трансгендерна акторка Лаверн Кокс відвідала церемонію вручення нагород NAACP Image Awards, яка відбулася у Пасадені.

Для своєї появи вона обрала елегантну сукню від бренду Mugler, яка складалася з чорної спідниці максі і бежевого прозорого корсету. Декольте вбрання було затісним, тому помітно перетискало її груди.

Лаверн Кокс / Фото: Associated Press

Аутфіт Кокс доповнила стильним укладанням, макіяжем із коричневою помадою і бежевими тінями, а також французьким манікюром із акцентним чорним кольором. Вуха вона прикрасила розкішними довгими сережками, а шию – золотим кольє з камінням.

Лаверн Кокс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Лаверн Кокс на кінофестивалі Tribeca 2024 у Нью-Йорку постала у строкатій мінісукні з пітоновим принтом і коричневому корсеті-поясі з металевим кільцем.

Читайте також: