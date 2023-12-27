У корсетній сукні, розшитій кристалами: красива Глое Кардашян на різдвяній вечірці

Все велике сімейство Карадашян-Дженнер святкувало Різдво в Лос-Анджелесі, в розкішному особняку Кім Кардашян. Її сестра, 39-річна учасниця реаліті-шоу та бізнесвумен – Глое – обрала для такої події гламурний образ, яким похизувалася в Instagram.

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Вона одягла бежеву корсетну сукню від ізраїльського бренду Galia Lahav, розшиту кристалами, і доповнила її кольє з великим каменем від Lorraine Schwartz. Вбрання ефектно підкреслило пишні форми зірки.

Волосся Глое залишила розпущеним, зробивши лише легкі хвилі, а в макіяжі віддала перевагу теплим відтінкам.

Нагадаємо, раніше співачка Ніколь Шерзінгер приміряла світлу перуку з модним фарбуванням "тірамісу". У коментарях під публікацією в Instagram фоловери написали їй, що вона стала схожа на Глое Кардашян.

Ніколь Шерзінгер / Фото: Instagram Ніколь Шерзінгер

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