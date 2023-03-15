У корсетній сукні з глибоким декольте: Кіра Найтлі сяяла на прем'єрі фільму

У центрі сюжету фільму репортерка Лоретта Маклафлін (її грає Кіра Найтлі ), яка розкрила історію про Бостонського душителя. Разом із репортеркою Джин Коул, Маклафлін кинула виклик сексизму тієї епохи, продовжуючи розслідування з ризиком для життя та розкриваючи корупцію, яка поставила під сумнів особистість душителя.

Кері Кун та Кіра Найтлі / Фото: Associated Press

37-річна Найтлі вийшла на доріжку у чорній корсетній сукні з глибоким вирізом на декольте, шнурівкою та рукавами-ліхтариками. Вбрання підкреслювало тонку талію акторки. Кіра взула туфлі на платформі та підборах, зробила темний манікюр і одягла блискуче кольє на шию. Макіяж у зірки був легкий, ледь помітний, а волосся розпущене та укладене хвилями.

Кіра Найтлі / Фото: Associated Press

Кіра Найтлі / Фото: Associated Press

Реліз фільму заплановано на п'ятницю, 17 березня, на сервісі Hulu.

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