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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
668
Час на прочитання
1 хв

У корсетній сукні з перлинами на спідниці: Лілі Коллінз у вечірньому образі від Armani Privé сяяла на премії

36-річна акторка та зірка серіалу "Емілі в Парижі" у гарному вбранні і разом із чоловіком з'явилася на світському заході.

Автор публікації
Аліна Онопа Аліна Онопа
Лілі Коллінз

Лілі Коллінз / © Associated Press

Лілі Коллінз, яка цьогоріч вперше стала мамою, відвідала церемонію вручення премії Breakthrough Prize («Прорив») у Лос-Анджелесі. На червоній доріжці вона з’явилася у супроводі свого чоловіка — 41-річного режисера Чарлі Макдавелла.

Лілі Коллінз і Чарлі Макдавелл / © Associated Press

Лілі Коллінз і Чарлі Макдавелл / © Associated Press

Лілі обрала для такої події вечірню чорну сукню максі від Armani Privé, яка складалася з оксамитового корсетного верху без бретельок і напівпрозорої фатинової спідниці з рюшами, розшитої перлинами.

Лілі Коллінз / © Associated Press

Лілі Коллінз / © Associated Press

Аутфіт акторка доповнила чорними босоніжками з ремінцями. У неї було ідеальне укладання боб каре і ніжний макіяж. Лук Коллінз завершила елегантними сережками від Cartier.

Лілі Коллінз / © Associated Press

Лілі Коллінз / © Associated Press

Макдавелл був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку з вишивкою чорними паєтками, чорний метелик і чорні туфлі, прикрашені квітковими аплікаціями.

Нагадаємо, Лілі Коллінз разом із чоловіком і донькою прогулялися пляжем.

Лілі Колінз / © Getty Images

Лілі Колінз / © Getty Images

Лілі Колінз / © Associated Press

Лілі Колінз / © Associated Press

Лили Коллинз_6 / © sovsport.ru

© sovsport.ru

Лілі Колінз / © Getty Images

Лілі Колінз / © Getty Images

Лили Коллинз_1 / © Associated Press

© Associated Press

Лили Коллинз_1 / © Getty Images

© Getty Images

Лили Коллинз / © Getty Images

© Getty Images

Лили Коллинз_2 / © Getty Images

© Getty Images

Лілі Коллінз / © Associated Press

© Associated Press

Показ фильма "Эмили в Париже"_1 / © Getty Images

© Getty Images

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