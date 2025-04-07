У корсетній сукні з перлинами на спідниці: Лілі Коллінз у вечірньому образі від Armani Privé сяяла на премії

Лілі Коллінз / © Associated Press

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Лілі Коллінз, яка цьогоріч вперше стала мамою, відвідала церемонію вручення премії Breakthrough Prize («Прорив») у Лос-Анджелесі. На червоній доріжці вона з’явилася у супроводі свого чоловіка — 41-річного режисера Чарлі Макдавелла.

Лілі Коллінз і Чарлі Макдавелл / © Associated Press

Лілі обрала для такої події вечірню чорну сукню максі від Armani Privé, яка складалася з оксамитового корсетного верху без бретельок і напівпрозорої фатинової спідниці з рюшами, розшитої перлинами.

Лілі Коллінз / © Associated Press

Аутфіт акторка доповнила чорними босоніжками з ремінцями. У неї було ідеальне укладання боб каре і ніжний макіяж. Лук Коллінз завершила елегантними сережками від Cartier.

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Лілі Коллінз / © Associated Press

Макдавелл був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку з вишивкою чорними паєтками, чорний метелик і чорні туфлі, прикрашені квітковими аплікаціями.

Нагадаємо, Лілі Коллінз разом із чоловіком і донькою прогулялися пляжем.

Лілі Колінз / © Getty Images Лілі Колінз / © Associated Press © sovsport.ru Лілі Колінз / © Getty Images © Associated Press © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Associated Press © Getty Images