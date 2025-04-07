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- Шоу-бізнес
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У корсетній сукні з перлинами на спідниці: Лілі Коллінз у вечірньому образі від Armani Privé сяяла на премії
36-річна акторка та зірка серіалу "Емілі в Парижі" у гарному вбранні і разом із чоловіком з'явилася на світському заході.
Лілі Коллінз, яка цьогоріч вперше стала мамою, відвідала церемонію вручення премії Breakthrough Prize («Прорив») у Лос-Анджелесі. На червоній доріжці вона з’явилася у супроводі свого чоловіка — 41-річного режисера Чарлі Макдавелла.
Лілі обрала для такої події вечірню чорну сукню максі від Armani Privé, яка складалася з оксамитового корсетного верху без бретельок і напівпрозорої фатинової спідниці з рюшами, розшитої перлинами.
Аутфіт акторка доповнила чорними босоніжками з ремінцями. У неї було ідеальне укладання боб каре і ніжний макіяж. Лук Коллінз завершила елегантними сережками від Cartier.
Макдавелл був одягнений у чорний смокінг, білу сорочку з вишивкою чорними паєтками, чорний метелик і чорні туфлі, прикрашені квітковими аплікаціями.
Нагадаємо, Лілі Коллінз разом із чоловіком і донькою прогулялися пляжем.