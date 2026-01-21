У корсетній сукні з перлинами: нідерландська модель у ніжному образі позувала на сходах в опері

Лаура Селія

Нідерландська модель Лаура Селія опублікувала в Instagram світлини, зроблені на сходах в Оперному театрі Ла Феніче у Венеції.

Для свого культурного виходу дівчина обрала ніжний образ. На ній була світло-рожева корсетна сукня з пікантним декольте і на бретельках, яка була прикрашена перлинами і блискітками.

Вбрання мало мініспідницю з драпуванням і хвостом-шлейфом. Його вона скомбінувала з чорними гостроносими слінгбеками на шпильках.

Селія зробила гарну зачіску з прикореневим об’ємом і локонами та макіяж із чорними стрілками та ягідною помадою. У вухах у неї були елегантні срібні сережки, а на руках — золоті браслети-ланцюжки.

